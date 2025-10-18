Il Napoli ha perso nell’uomo contro uomo un ogni zona del campo

Baroni incarta ancora Conte, ma il Napoli non può permettersi di giocare senza Lobotka, Hojlund, McTominay e Politano. Eppure non può essere un alibi vedendo gli azzurri lenti, prevedibili e imprecisi. Poi Cholito con l’inevitabile gol dell’ex ed errori sotto porta completano la frittata. Nel primo tempo il Napoli prende possesso del campo ma oltre il fraseggio nel primo quarto d’ora non tira in porta. Lo fa invece il Torino improvvisamente con Vlasic che in diagonale prende un palo clamoroso. La risposta arriva da una punizione di De Bruyne che tira centrale e Israel para in due tempi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il Napoli ha perso nell’uomo contro uomo un ogni zona del campo

