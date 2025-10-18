Il Napoli ha perso nell’uomo contro uomo un ogni zona del campo

Ilnapolista.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Baroni incarta ancora Conte, ma il Napoli non può permettersi di giocare senza Lobotka, Hojlund, McTominay e Politano. Eppure non può essere un alibi vedendo gli azzurri lenti, prevedibili e imprecisi. Poi Cholito con l’inevitabile gol dell’ex ed errori sotto porta completano la frittata. Nel primo tempo il Napoli prende possesso del campo ma oltre il fraseggio nel primo quarto d’ora non tira in porta. Lo fa invece il Torino improvvisamente con Vlasic che in diagonale prende un palo clamoroso. La risposta arriva da una punizione di De Bruyne che tira centrale e Israel para in due tempi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

il napoli ha perso nell8217uomo contro uomo un ogni zona del campo

© Ilnapolista.it - Il Napoli ha perso nell’uomo contro uomo un ogni zona del campo

News recenti che potrebbero piacerti

napoli ha perso nell8217uomoZazzaroni: "Il Napoli ha perso due giocatori-chiave! Gilmour? Anni fa Conte stravedeva per lui..." - Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Conte è ... tuttonapoli.net scrive

Cerca Video su questo argomento: Napoli Ha Perso Nell8217uomo