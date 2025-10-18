Il Napoli cade a Torino decide l' ex Simeone
Torino-Napoli 1-0 RETI: 32' pt Simeone. TORINO (3-5-2): Israel 6: Tameze 6, Maripan 6, Coco 6; Pedersen 6, Casadei 6, Asllani 6.5 (39' st Ismajli sv), Vlasic 6.5 (30' st Gineitis 6), Nkounkou 6 (30' st Biraghi 6); Simeone 7 (17' st Ngonge 6), Adams 6.5 (39' st Zapata sv). In panchina: Paleari, Popa, Masina, Ilkhan, Ilic, Lazaro, Dembele, Njie. Allenatore: Baroni 6.5. NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Altri contenuti sullo stesso argomento
Napoli, cade dal tetto di un capannone: muore operaio di 63 anni Link articolo nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook
Il Napoli cade a San Siro: il Milan vince 2-1 e aggancia gli azzurri in vetta (con la Roma) - X Vai su X
Il Napoli cade a Torino, decide l'ex Simeone e poi si scusa - Al Grande Torino vale la legge dell'ex: Simeone segna e fa uno scherzetto al Napoli, Baroni rinsalda la sua posizione battendo i campioni d'Italia. Lo riporta ansa.it
Napoli sconfitto a Torino, decide l’ex Simeone: 1-0 granata - Il Napoli incassa la seconda sconfitta in tre giornate: al Grande Torino decide il gol di Giovanni Simeone, ex azzurro. Segnala altoadige.it
Il Napoli cade a Torino: come cambia la classifica di Serie A - Nella settima giornata di Serie A, il Napoli cade a sopresa in casa del Torino: a decidere la partita il gol del grande ex, Giovanni Simeone, per l' 1- Lo riporta corrieredellosport.it