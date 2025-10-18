Il Napoli cade a sorpresa in trasferta a Torino | l' ex Simeone punisce gli azzurri

Il Napoli perde 1-0 contro il Torino nella sfida valida per la sesta giornata di Serie A. Senza gli assenti dell'ultima ora, Hojlund e McTominay, i campioni d'Italia collezionano la seconda sconfitta in campionato, davanti al miglior Torino della stagione e restano a 15 punti. Primo tempo molto aperto, con i granata vicini al gol con Vlasic (finisce sul palo il suo diagonale) e gli azzurri pericolosi con De Bruyne. Al 32' il Torino passa con l'ex Giovanni Simeone, bravo a sfruttare un rimpallo in area ed evitare l'uscita di Milinkovic-Savic, prima di mettere in rete. Nella ripresa è un assedio con il Napoli che chiude i granata nella loro area. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

