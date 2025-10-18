Gerald Stano è tra i serial killer americani meno noti, meno mediatici, ma il suo curriculum criminale merita grande considerazione. Il bilancio delle vittime non è mai stato chiarito del tutto, anche a causa di alcune confessioni bizzarre, ma il conto è di almeno 23 omicidi. Per alcuni esperti, il bilancio potrebbe salire addirittura a quota 88. Una cosa è certa: si tratta di uno degli assassini seriali più feroci della storia degli Usa. Infanzia e adolescenza. Gerald Stano nasce come Paul Zeininger all’anagrafe il 12 settembre 1951 a Schenectady, New York. La madre biologica lo trascura in modo estremo: quando decide di darlo in adozione, i medici lo dichiarano “non adottabile”, spiegando che funziona a “un livello animalesco”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il mostro dimenticato: chi era Gerald Stano, il serial killer che confessò 41 omicidi (forse 88)