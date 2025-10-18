Il Monza segna non chiude i conti ma evita la beffa | 1-0 in casa del Frosinone

Sport.quotidiano.net | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Monza, 18 ottobre 2025 – Tanta personalità, una qualità   s   empre più crescente e anche un pizzico di fortuna che in pieno recupero evita la beffa immeritata. Dopo cinque mesi il Monza torna a vincere in trasferta e lo fa sul campo del Frosinone finora sempre imbattuto tra le mura amiche. Allo stadio Stirpe finisce 1-0: decide il gol al 38’ di Keità Balde, Mvp indiscusso del match. Secondo successo di fila per i biancorossi che, in attesa dei risultati di Avellino, Modena e Palermo, salgono momentaneamente al terzo posto e si riavvicinano a meno tre dalla vetta. Per gli uomini di Paolo Bianco, che torna da ex in Ciociaria e vendica il recente ko in Coppa Italia, una prestazione parecchio significativa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

il monza segna non chiude i conti ma evita la beffa 1 0 in casa del frosinone

© Sport.quotidiano.net - Il Monza segna, non chiude i conti ma evita la beffa: 1-0 in casa del Frosinone

Approfondisci con queste news

monza segna chiude contiIl Monza segna, non chiude i conti ma evita la beffa: 1-0 in casa del Frosinone - Il gol al 38’ di Keità Balde regala il successo ai biancorossi che salgono al terzo posto in classifica. Scrive sport.quotidiano.net

monza segna chiude contiMonza scores, but doesn't close the deal, but avoids a 1-0 win at Frosinone. - minute goal gives the Biancorossi the win, which moves them up to third place in the standings. sport.quotidiano.net scrive

monza segna chiude contiCriscitiello: "Monza, senza Berlusconi il destino è già segnato" - Il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello ha dedicato oggi un lungo editoriale al Monza sul sito dell'emittente televisiva. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Monza Segna Chiude Conti