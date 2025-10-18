Il Monza segna non chiude i conti ma evita la beffa | 1-0 in casa del Frosinone
Monza, 18 ottobre 2025 – Tanta personalità, una qualità s empre più crescente e anche un pizzico di fortuna che in pieno recupero evita la beffa immeritata. Dopo cinque mesi il Monza torna a vincere in trasferta e lo fa sul campo del Frosinone finora sempre imbattuto tra le mura amiche. Allo stadio Stirpe finisce 1-0: decide il gol al 38’ di Keità Balde, Mvp indiscusso del match. Secondo successo di fila per i biancorossi che, in attesa dei risultati di Avellino, Modena e Palermo, salgono momentaneamente al terzo posto e si riavvicinano a meno tre dalla vetta. Per gli uomini di Paolo Bianco, che torna da ex in Ciociaria e vendica il recente ko in Coppa Italia, una prestazione parecchio significativa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
