Non porrò la domanda in modo diretto, naturalmente. Non chiederò: "Come fa, lei, a dormire? Come funziona? Qual è il suo segreto?". E non ho nemmeno intenzione di spiarli o di giocarmela con "Buongiorno, è per un'indagine, un sondaggio, una storia sull'insonnia". Ci andrò giù leggero, con un'aria da nulla, sottilmente. Ma a prima vista, allo stato attuale delle mie informazioni, ho già capito questo. Gli individui possono essere ricchi o poveri. Potenti o privi di potere. Sereni o febbrili. Ebrei o greci. Nervosi o meno. Cattolici o no. Ma hanno un punto in comune. Hanno dei problemi. Delle preoccupazioni.

Il mondo onirico, misteriosa terra dell'inconscio