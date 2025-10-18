Il Mito Rivive | Intellivision Sprint il ritorno di una leggenda grazie ad Atari

Una delle console più iconiche e innovative degli albori del gaming sta per fare il suo trionfale ritorno. Non in una versione iper-tecnologica, ma in una riedizione che sa di storia, di ricordi e di quei pomeriggi passati davanti alla TV a tubo catodico. Stiamo parlando dell’Intellivision, e a riportarla in vita è nientemeno che Atari, il suo storico rivale. Atari annuncia Intellivision Sprint: prenotazioni in arrivo a 140 euro Nelle scorse ore, Atari ha svelato ufficialmente Intellivision Sprint, una riedizione moderna della console di Mattel che, all’alba degli anni ’80, sfidò coraggiosamente il dominio di Atari 2600. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net