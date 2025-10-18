Il mito intramontabile di Goldrake Il ritorno di Actarus in tv fa il pieno Tra nuovi cuori infranti e nostalgia

Goldrake è tornato e ha fatto subito il botto. Le prime quattro puntate della serie cult degli anni ’70 hanno fatto registrare uno seguito tangibile. Ben 583.000 spettatori, pari al 4.2% di share, per il primo episodio e ben 721.000 persone, ovvero il 4.6% di share, sono rimaste davanti allo schermo per la seconda puntata. Numeri inferiori per le successive due ma sempre significativi. Al di là dei dati Auditel decisamente sorprendenti, assurdo quanto sta accadendo sui social. Moltissimi attempati fan di Goldrake stanno pubblicando accorati post per celebrare il ritorno del loro robottone preferito su mamma Rai, facendo riaffiorare ricordi d’infanzia tanto teneri quanto personali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il mito intramontabile di Goldrake. Il ritorno di Actarus in tv fa il pieno. Tra nuovi cuori infranti e nostalgia

Scopri altri approfondimenti

FAUSTO COPPI, STORIA DI VITA DI UNA LEGGENDA Beppe Conti intervista Faustino Coppi a Voghera mercoledì 15 ottobre Un appuntamento speciale per celebrare il mito intramontabile del “Campionissimo” Fausto Coppi. Mercoledì 15 ottobre 2025 alle or - facebook.com Vai su Facebook

Il mito intramontabile di Goldrake. Il ritorno di Actarus in tv fa il pieno. Tra nuovi cuori infranti e nostalgia - La prima puntata della serie cult degli anni ’70 ha avuto 583mila spettatori, la seconda 721 mila. Come scrive ilgiorno.it

Goldrake conquista Rai 2: il ritorno del leggendario robot è un successo - Il leggendario robot di Go Nagai è riapparso su Rai 2 e ha tenuto incollati allo schermo più di 700. Come scrive mangaforever.net

Goldrake, Actarus torna a difendere la terra dopo 50 anni - Da oggialle 19 su Rai2 torna "Goldrake", il robot che cinquant'anni fa debuttava in tv in Giappone e poi nel mondo ... Riporta msn.com