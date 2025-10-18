Prosegue il “miracolo” italiano. Dedicato ai gufi di ogni ordine e grado. Se sul lato sinistro permangono rancore e mistificazione della realtà, dall’altra la politica, il paese reale e i risultati si incaricano di far rimanere senza parole sensate la sinistra, le opposizioni. Nella giornata in cui il Consiglio dei ministri ha approvato la legge di Bilancio da 18,7 miliardi di euro, che mette più soldi in tasca a famiglie e imprese, arriva a Borse chiuse un ennesima promozione. L’agenzia Dbrs Morningstar ha alza il rating dell’Italia a A (low) da BBB (High), con trend stabile da positivo. Nella nota diffusa dall’agenzia si spiega il motivo di questo ennesimo riconoscimento alla politica economica del governo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Il miracolo italiano prosegue, arriva la super-promozione dell’agenzia di rating Dbrs Morningstar. Siamo in serie A