il mercato europeo di cesano artigianato da tutto il mondo

Aperto da ieri, proseguirà fino a domenica sera l’appuntamento ormai tradizionale con il Mercato Europeo. Un fine settimana all’insegna di gusti, sapori e tradizioni di espositori provenienti da ogni parte del mondo, con street food, ristorazioni, artigianato, articoli per la casa e il benessere. Il Mercato Europeo di Fiva Confcommercio, con il patrocinio del Comune, è un evento attesissimo dai brianzoli. Questa mattina alle 11 l’inaugurazione in piazza Arese (oratorio del Transito), a seguire verranno premiati tre banchi, il più originale in assoluto, il più originale italiano, il più originale straniero. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

