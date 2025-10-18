Il Mercato Europeo di Cesano Artigianato da tutto il mondo
Aperto da ieri, proseguirà fino a domenica sera l’appuntamento ormai tradizionale con il Mercato Europeo. Un fine settimana all’insegna di gusti, sapori e tradizioni di espositori provenienti da ogni parte del mondo, con street food, ristorazioni, artigianato, articoli per la casa e il benessere. Il Mercato Europeo di Fiva Confcommercio, con il patrocinio del Comune, è un evento attesissimo dai brianzoli. Questa mattina alle 11 l’inaugurazione in piazza Arese (oratorio del Transito), a seguire verranno premiati tre banchi, il più originale in assoluto, il più originale italiano, il più originale straniero. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Torna l'appuntamento tanto atteso del Mercato Europeo! Da oggi e fino a domenica 19 ottobre per l'occasione potrai visitare Palazzo Arese Borromeo al prezzo speciale di €3 (riduzione valida solo per visite in autonomia) Vai su Facebook
