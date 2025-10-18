il mago del bisturi insegno ai pazienti a invecchiare nel modo migliore

La Spezia, 18 ottobre 2025 – Da appassionato centauro non si fida se in moto. si deve sedere dietro. Ha paura ed è per questo che, allo stesso modo, di bisturi e ‘punturine’ su di lui, da parte di un collega, il noto chirurgo estetico spezzino Marco Enzani non ne vuole proprio sapere. Innanzitutto come hanno preso in famiglia la sua scelta professionale? “Quando ho intrapreso la facoltà di Medicina mia madre non era entusiasta, preferiva avessi continuato Infermieristica. Mentre dirigevo le Rsa e poi ho scelto di proseguire in Medicina estetica, pure mio padre ha faticato a metabolizzare questa decisione, ma sotto sotto sono orgogliosi di me”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

