il lunano vuole correre ancora real metauro vismara che sfida

In Promozione c’è chi cerca la continuità (il Lunano capolista), chi il riscatto (la Pergolese ultima in classifica) e chi la speranza di migliorarsi (tutte le altre). La settimana giornata ha in programma sei anticipi. Tutte le gare comprese le due di domani si giocano alle ore 15,30. Gli anticipi Castelfrettese-Gabicce Gradara. "È una trasferta ostica per il valore del nostro avversario, che ho visto all’opera recentemente – spiega il mister del Gabicce Simone Lilli –. La Castelfrettese non ha giocatori di nome, è un collettivo collaudato, coeso, di qualità, che ha l’entusiasmo proprio di tutte le matricole e vive in tranquillità il suo gran momento di forma confermato dalla vittoria in Coppa sulla Vigor Castelfidardo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

