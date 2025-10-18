Il Luna park in piazza Primo maggio Varato il piano sicurezza | tutti i divieti

Limitazione della consumazione di alcol, interventi sugli accessi all’area, divieto di accesso per persone che dovessero mostrare stato di alterazione: c’è un po’ di tutto nelle ordinanze pensate per attutire l’impatto del Luna park di piazza Primo maggio, manifestazione che da oggi, con l’apertura al pubblico delle prime attrazioni, sarà capace di attirare migliaia di persone nell’area tradizionalmente dedicata all’evento. Regolare la presenza di questa folla, dunque, è diventato un obbligo al quale assolvere puntando soprattutto sull’ambito della sicurezza. Il primo intervento in questa direzione riguarda il divieto di vendita, nel Luna park e nella Fiera del 2 novembre, per asporto e somministrazione di bevande con tasso alcolemico superiore al 21% del volume (i superalcolici) e per ogni tipo di bevanda in contenitori di vetro e lattina, che dovrà essere somministrata in bicchieri di plastica o di carta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il Luna park in piazza Primo maggio. Varato il piano sicurezza: tutti i divieti

Argomenti simili trattati di recente

Numerose #ordinanze del sindaco per uno dei parchi divertimenti di più grande dimensione e forte tradizione in Italia che da domani stazionerà in città per un mese #Legnano #LunaPark #sicurezza - X Vai su X

Il divertimento del Luna Park del Luna Park party a Le Maioliche non finisce mai Sabato 18 ottobre, vieni a giocare a tutte le postazioni del nostro Luna Park e potrai portare a casa questo delizioso pulcino di peluche. Compila il form e ritira il tuo regalo dur - facebook.com Vai su Facebook

Il Luna park in piazza Primo maggio. Varato il piano sicurezza: tutti i divieti - L’accesso nell’area è vietato ai cani di grossa taglia; cani di piccole e medie taglie sono ammessi solo con guinzaglio e museruola. Riporta ilgiorno.it

Sì al luna park in centro per Halloween, ma senza montagne russe - Gli operatori dello spettacolo viaggiante hanno presentato una nuova proposta al Comune per avere le giostre piazza Primo Maggio. Come scrive udinetoday.it

Luna park di Santa Caterina a rischio: la situazione e i possibili sviluppi - Oggi l'incontro tra il vice sindaco Venanzi e i rappresentanti dei gestori. Riporta udinetoday.it