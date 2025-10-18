Il Liverpool per la vetta lo United per la continuità | c' è il North West Derby
I Reds sono reduci da due sconfitte consecutive, la squadra di Amorim vuole risalire la classifica: scontro ad alta tensione.
Premier League, il Liverpool batte lo United e si riprende la vetta - Il posticipo della 17ma giornata di Premier vale di nuovo il primato per il Liverpool di Jurgen Klopp che ad Anfield batte 3-
Liverpool, vetta solitaria. Salah: "Dobbiamo restare umili, ma sogno di vincere la Premier" - Sedici gol e 11 assist a pochi giorni dal tramonto del mese di dicembre sono statistiche fuori dal comune.
Premier: il Liverpool resta in vetta ma si fa male Alisson - sei vittorie e una sola sconfitta, col Nottingham a metà settembre