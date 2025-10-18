Il linguaggio è la prima arena del potere Il caso Landini-Meloni visto da Carone
Liberiamo subito il campo da un equivoco: non serve discutere se Maurizio Landini volesse o meno usare un insulto sessista verso Giorgia Meloni. Poi, certo, ci sarebbe da aprire un bel capitolo non tanto sulla conoscenza dell’italiano (che nessuno mette in dubbio), ma sulla consapevolezza nello scegliere gli aggettivi giusti. Perché la vera questione non è la parola in sé, non è il contenuto dell’attacco, e forse neanche l’intenzione. Il vero tema è non dare a Meloni l’occasione perfetta per mettere in campo la sua più grande abilità: il ribaltamento della character assassination a suo favore. L’insulto “cortigiana di Trump” ha attivato un riflesso simbolico: attaccare una leader è diventato un esercizio scivolosissimo perché si rischia sempre di cadere dalla parte della moralità (e non del merito) e del potere visto come forma di confessione da parte degli uomini. 🔗 Leggi su Formiche.net
