Il Leeds United prevede la vendita di Jack Harrison nella finestra di mercato di gennaio
Sito inglese: Il futuro di Jack Harrison al Leeds United è tornato sotto i riflettori, con il club secondo quanto riferito aperto a offerte nella finestra di gennaio ma solo a una rigorosa condizione. Secondo Football Insider, il Leeds è disposto a prendere in considerazione offerte per l’esterno 28enne solo se prima riesce a assicurarsi un sostituto adeguato. Lo scenario mette a nudo sia la posizione incerta di Harrison a Elland Road sia l’urgenza con cui il Leeds sta pianificando i prossimi passi. Harrison è tornato al Leeds dopo due anni in prestito all’Everton, ma il suo reinserimento è progredito lentamente. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
