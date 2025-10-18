Il Lecce può metterci in difficoltà

E’ anche il ‘derby’ tra i due tecnici che hanno portato il Sassuolo in serie A, il Lecce-Sassuolo che va in scena oggi pomeriggio al ‘via del mare’. Ma è soprattutto l’occasione, per il Sassuolo, di dare continuità ad una striscia di due vittorie consecutive che ha issato i neroverdi a metà classifica, e di dare una spallata ai salentini, che sono e restano potenziali avversari dei neroverdi in quello che è ‘l’altro campionato’, ovvero quello dove lo scudetto è la salvezza. "Siamo pronti, abbiamo lavorato bene nel corso della pausa: si tratterà di mettere in campo umiltà e tenacia, oltre alla necessaria qualità, e di capire, da subito, che tipo di partita ci aspetta", ha detto alla vigilia l’allenatore del Sassuolo Fabio Grosso, cui la parentesi delle nazionali ha regalato certezze delle quali il tecnico neroverde, immaginiamo, avrebbe fatto volentieri a meno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

