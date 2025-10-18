’Il lago dei cigni’ portato nel presente | Preljocaj debutta al Nouveau

Un coreografo di fama internazionale che approda per la prima volta a Bologna. Un super classico del balletto, che unisce Pëtr Il’i??ajkovskij, Marius Petipa e Lev Ivanov. Ci sono tutti gli ingredienti perché Il lago dei cigni di Angelin Preljocaj – stasera alle 20.30 e domani alle 16.30 al Comunale Nouveau – si presenti come uno degli spettacoli più attesi della stagione di Danza ormai agli sgoccioli. Rivisitando in chiave contemporanea il mito della donna-cigno, Preljocaj pone l’attenzione su questioni di grande attualità come la crisi climatica e ambientale e riflette sul futuro del pianeta in cui viviamo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it