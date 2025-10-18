il gruppo lupi attende il rinnovato cecina arno in umbria per confermare il buon inizio

Seconda giornata in B. Giocano in casa Pontedera e Santa Croce, mentre Castelfranco va in trasferta. Al PalaMatteoli (ore 18) il Gruppo Lupi ospita il Cecina. I tirrenici hanno riposato al primo turno per un campionato a cifra dispari. Sarà un Cecina molto rinnovato rispetto alla scorsa stagione, perciò il Gruppo Lupi lotterà con un avversario di cui non dispone di informazioni. Il club pontederese, dopo la vittoria di Arezzo, confida sul sostegno dei propri tifosi per bissare quanto ottenuto al debutto. La Toscana Garden Arno sarà a Santa Maria degli Angel, in Umbria, per vedersela con la Sir Perugia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

