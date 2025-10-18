Il gruppo di matite colorate di Udine e Maniago espone a Palazzolo
Il progetto d' arte di Art&Stella, per il 2025, si è basato sulla ricerca di esprimere i sentimenti dell' aggregazione, ma nella pienezza della vita e quindi anche nelle sue tribolazioni. Così è nato il programma intitolato Aria, terra, acqua e fuoco, i quattro elementi fondamentali della natura. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
