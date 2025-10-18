Il grande ritorno delle chain necklace per indossare un tocco glam rock a tutte le età

L ’estetica della stagione fredda 2025 si ridefinisce attraverso i gioielli statement. Uno, in particolare, si impone per la potenza visiva e l’estrema versatilità: la collana a catena chic e femminile, ma anche grintosa. Un autentico evergreen del portagioie contemporaneo, capace di attraversare generi, epoche e codici stilistici con una naturalezza sorprendente. Oro o argento? Come scegliere i gioielli in base all’armocromia X Leggi anche › Splendidi splendenti. I gioielli in oro e diamanti che fanno sognare nell’Autunno-Inverno 20252026 Che sia in oro oppure in argento, nella versione choker oppure lunga e fluida. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Il grande ritorno delle chain necklace, per indossare un tocco glam rock a tutte le età

