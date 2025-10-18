Il governo taglia le tasse la Ue le alza
Ridotta l’Irpef per i redditi fino a 50.000 euro, sgravi per i rinnovi contrattuali, aumentano bonus mamme e pensioni minime. La Commissione europea sta invece valutando la possibilità di aggiornare le aliquote fiscali sugli alcolici: nel mirino il vino.. Mattarella: troppi squilibri nelle retribuzioni. Meloni replica: «Con noi salari reali tornati a salire».. Lo speciale contiene due articoli.. 🔗 Leggi su Laverita.info
La #manovra del governo Meloni è un atto di ingiustizia sociale: taglia servizi e rinuncia a tassare i grandi profitti. Altro che coraggio: qui c’è solo la viltà di chi difende i forti contro i deboli. Giorgetti parla di “aliquote interessanti” per liberare gli extraprofitti: l’enn - X Vai su X
Mentre la sinistra pensa alla patrimoniale il governo Meloni lavora a una manovra che sostiene la crescita, rafforza i conti pubblici e taglia le tasse, in particolare al ceto medio. Con Fratelli d’Italia i redditi degli italiani sono al sicuro #Salvosallemi #fratelliditalia - facebook.com Vai su Facebook
Allarme al governo: è Merz a spingere la tassa Ue pro armi - Una sparata da parte di un think tank – seppur molto legato alla Commissione europea – favorevole al progetto di riarmo. Riporta ilfattoquotidiano.it
Nuovo bilancio Ue, De Carlo (FdI): “Bene più risorse per le imprese, ma no all’aumento delle tasse" - Pur apprezzando l’aumento delle risorse destinate alle imprese, il presidente della commissione ... Come scrive it.euronews.com
Unicredit, l’Ue pronta a bocciare il governo italiano sull’uso del golden power - MILANO – Bruxelles boccia il golden power che il governo italiano ha opposto a Unicredit sull’ops lanciata da piazza Gae Aulenti su Banco Bpm. Si legge su repubblica.it