Il governo Meloni non ha rispettato i patti su Almasri

«L’Italia, non eseguendo correttamente la richiesta d’arresto e consegna» del generale libico Almasri, «non ha rispettato i propri obblighi internazionali» di cooperazione. Lo ha stabilito la camera preliminare I della Corte penale internazionale (Cpi). Che però ha deciso a maggioranza di rinviare la scelta su un eventuale deferimento all’assemblea degli Stati parte o al Consiglio di sicurezza dell’Onu. Secondo il documento della Cpi il governo dovrà fornire entro il 31 ottobre informazioni su eventuali procedimenti interni pertinenti e sul loro impatto sulla cooperazione con la Corte. Il governo e Almasri. 🔗 Leggi su Open.online

