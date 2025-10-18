Il Governo impugna quattro leggi della Toscana Ceccarelli | Un accanimento senza precedenti
"Ormai la Corte Costituzionale deve aprire una sezione dedicata alla Toscana, tanto è il lavoro che gli sta fornendo il Governo Meloni". Con questa battuta amara il capogruppo uscente del Partito Democratico in consiglio regionale, Vincenzo Ceccarelli, commenta la decisione del consiglio dei.
Il Governo impugna quattro leggi toscane - ROMA: Il Consiglio dei ministri ha deliberato di presentare quattro norme regionali di fronte alla Corte costituzionale: ecco quali sono ...