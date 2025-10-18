Il governo aumenterà le pensioni minime di 20 euro
Il governo ha annunciato un incremento di 20 euro al mese per le pensioni minime. Lo ha confermato il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, al termine del consiglio dei ministri sulla legge di bilancio, sottolineando che si tratta di un piccolo aumento, ma concreto, per chi oggi percepisce. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
