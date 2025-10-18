Il governo aumenta la flat tax sui ricchi stranieri ma rinuncia a chiedere che in cambio investano in Italia
Secondo il Financial Times “rappresenterebbe un duro colpo per i ricchi espatriati che cercano di sfuggire alle imposte più elevate applicate altrove in Europa”. Di sicuro l’ aumento da 200mila a 300mila euro della flat tax per i super ricchi che spostano la residenza in Italia, destinato a entrare nella legge di Bilancio per il 2026 insieme al raddoppio a 50mila euro del dell’importo dovuto dai famigliari, è una comoda scorciatoia per fare cassa senza metter mano ai peggiori difetti della tassa piatta su tutti i redditi prodotti all’estero. Una misura voluta dal governo Renzi che consente ad alcune migliaia di contribuenti stranieri – 3. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
