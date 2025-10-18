Il governo aumenta la flat tax sui ricchi stranieri ma rinuncia a chiedere che in cambio investano in Italia

Ilfattoquotidiano.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo il Financial Times “rappresenterebbe un duro colpo per i ricchi espatriati che cercano di sfuggire alle imposte più elevate applicate altrove in Europa”. Di sicuro l’ aumento da 200mila a 300mila euro della flat tax per i super ricchi che spostano la residenza in Italia, destinato a entrare nella legge di Bilancio per il 2026 insieme al raddoppio a 50mila euro del dell’importo dovuto dai famigliari, è una comoda scorciatoia per fare cassa senza metter mano ai peggiori difetti della tassa piatta su tutti i redditi prodotti all’estero. Una misura voluta dal governo Renzi che consente ad alcune migliaia di contribuenti stranieri – 3. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

il governo aumenta la flat tax sui ricchi stranieri ma rinuncia a chiedere che in cambio investano in italia

© Ilfattoquotidiano.it - Il governo aumenta la flat tax sui ricchi stranieri ma rinuncia a chiedere che in cambio investano in Italia

Altri contenuti sullo stesso argomento

governo aumenta flat taxFlat tax al 5% sugli aumenti di stipendio, la novità in Legge di Bilancio - Tassa piatta al 5% sugli incrementi derivanti dai rinnovi contrattuali 2025 e 2026. Secondo money.it

governo aumenta flat taxLa flat tax sui contratti vale 135 euro a lavoratore. Ma è scontro sugli esclusi - Sindaci critici sulla tassa di soggiorno: ... Si legge su repubblica.it

governo aumenta flat taxManovra 2026, dalla flat tax al taglio dell'Irpef: come cambiano gli stipendi - Il governo sta mettendo a punto gli ultimi ritocchi alla Manovra 2026, il cui fulcro è il taglio dell'Irpef, con un abbassamento dello scaglione dal 35% al 33% . Riporta tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Governo Aumenta Flat Tax