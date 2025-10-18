Il golpe segreto con gli Usa dietro le quinte La vice di Maduro si offre come alternativa

Ilgiornale.it | 18 ott 2025

La vicepresidente e ministra del Petrolio del Venezuela, Delcy Rodríguez e suo fratello Jorge, presidente del Parlamento del regime sudamericano hanno tentato di proporsi a Washington come una «alternativa accettabile» al dittatore Nicolás Maduro. Lo ha rivelato ieri il Miami Herald, secondo cui i due avrebbero affidato a intermediari in Qatar altrettante proposte, ad aprile e settembre, per estromettere Maduro preservando la struttura di potere della dittatura garantendo però una parvenza di stabilità e apertura al dialogo con le democrazie occidentali. I piani prevedevano l'uscita di scena di Maduro - con esilio a Doha, in Turchia o in Russia - e un governo provvisorio guidato dalla stessa Delcy, grazie all'influenza della vicepresidente presso la famiglia reale qatariota, che da anni custodisce i fondi del chavismo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

