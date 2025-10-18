Il giusto look per il red carpet importante? Altro che stylist te lo consiglia mamma

L'attrice Eleonora Giovanardi, alla Festa del Cinema di Roma con la pellicola Per te di Alessandro Aronadio, dedica un post al suo momento sul red carpet. E alla voce look non tagga uno stylist da star, ma la sua mamma. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Il giusto look per il red carpet importante? Altro che stylist, te lo consiglia mamma

Approfondisci con queste news

Da Tabitha trovi sempre il look giusto! Che aspetti? Vieni a scoprire la nuova collezione in boutique o sul nostro sito tabithashop.it Corso Europa 230, San Marcellino. #outfit #outfitstyle #tailleur - facebook.com Vai su Facebook

Francesco Totti e Noemi Bocchi tornano sotto i riflettori: red carpet e sorrisi a Roma - Noemi Bocchi, look curato e classico accanto a Francesco Totti: eleganza senza rischio alla premiere di “Roast in Peace” a Roma. Secondo dilei.it

Festa del Cinema di Roma 2025, le pagelle dei look del red carpet d’apertura - Si è aperta mercoledì 15 ottobre la 20esima edizione della Festa del Cinema di Roma. Secondo dilei.it

I Duchi del Sussex premiati a New York: Harry e Meghan con look coordinati e mani intrecciate sul red carpet, foto - I Duchi del Sussex premiati a New York: Harry e Meghan con look coordinati e mani intrecciate sul red carpet, foto ... Segnala gossip.it