Il giovane campione di minicross Francesco Cenci premiato dal sindaco

Il sindaco di Bellaria-Igea Marina Filippo Giorgetti ha ricevuto i giorni scorsi e ha voluto omaggiare di persona il giovane concittadino Francesco Cenci, di recente vincitore del Trofeo Italia Uisp Minicross nella categoria Minicross 85 Promo. In questa competizione in tre gare, Francesco si è. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

