Il giovane campione di minicross Francesco Cenci premiato dal sindaco

Riminitoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco di Bellaria-Igea Marina Filippo Giorgetti ha ricevuto i giorni scorsi e ha voluto omaggiare di persona il giovane concittadino Francesco Cenci, di recente vincitore del Trofeo Italia Uisp Minicross nella categoria Minicross 85 Promo. In questa competizione in tre gare, Francesco si è. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Chi è Francesco Di Fiore, il giovane livornese che ha incantato tutti a X Factor - Quello di Francesco Di Fiore, in città e non solo, negli ultimi giorni è il nome del momento, tutti infatti vogliono sapere di più sul giovane cantante che con la sua ... Riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Giovane Campione Minicross Francesco