Il giardino di Sorrento dove i limoni diventano gelato
Tra pergolati di castagno e profumo d’agrumi, la famiglia Esposito custodisce un’eredità contadina che profuma di limoni, mani sbucciate e tradizione. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
