Il futuro di Bdm dal governo ipotesi vendita delle quote | L' istituto fa utili

Baritoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo prevede la cessione della quota nella Banca del Mezzogiorno, l'istituto di credito sorto dalle ceneri della Popolare di Bari dopo il salvataggio pubblico, attualmente parte gruppo Mediocredito Centrale, a sua volta controllato da Invitalia e quindi dal Ministero dell'Economia e delle. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Il futuro di Bdm, dal governo ipotesi vendita delle quote: "L'istituto fa utili" - includesse le quote restanti nel Monte dei Paschi di Siena, ha invitato a guardare a Bdm, “banca che prima era scassata e ora ... Riporta baritoday.it

futuro bdm governo ipotesiBdm, Giorgetti: presto il 100% verrà messo sul mercato - Dopo aver privatizzato Mps, il governo è pronto a mettere sul mercato anche BdM banca, la ex Popolare di Bari, salvata nel 2019 da Mcc guidato all'epoca da Bernardo Mattarella, oggi ... Riporta ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Futuro Bdm Governo Ipotesi