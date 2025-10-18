Il futuro della piscina Fiammetta Scontro tra Comune e sindacati | Incertezze sulla nuova gestione

Piscina di Certaldo, è scontro tra Comune e sindacati sul futuro dell’impianto. I lavori per la nuova Fiammetta dovrebbero concludersi entro la fine dell’anno. Ma l’inaugurazione il 1° gennaio 2026, tra collaudi e tempi tecnici, sembra un miraggio. Nel frattempo scade l’accordo con il gestore della vecchia piscina: il 31 dicembre Aquatempra, che per anni ha gestito la struttura, cesserà per disdetta data dal Comune. Intervengono duramente sulla questione i sindacati, mostrando preoccupazione per la sorte dei cinque lavoratori dell’impianto natatorio di viale Matteotti. "Ad oggi – tuonano Maria Cristina Arba, della segreteria Slc Area Vasta, e Gianluca Lacoppola, responsabile Cgil Empolese-Valdelsa – non abbiamo avuto garanzie di come potrà essere predisposta la partenza della nuova gestione. 🔗 Leggi su Lanazione.it