Il futuro del Centro Nuoto è incerto parlano i gestori | Grazie a tutti per la vicinanza

Ferraratoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Riceviamo e pubblichiamo:Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraToday“In un periodo di grande difficoltà per la nostra società, in cui il futuro è tutt’altro che certo, ci troviamo ogni giorno davanti a un fatto che ci commuove e ci dà forza: la vostra vicinanza. Sì, proprio voi utenti, che. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

futuro centro nuoto 232La crisi del centro nuoto: "Allarme per i dipendenti" - Copparo, scende in campo la Cgil dopo l’annuncio della imminente chiusura. Riporta msn.com

futuro centro nuoto 232Centro Nuoto, un tavolo di confronto. Uisp: "Valutiamo assieme soluzioni" - La presidente provinciale Uisp Eleonora Banzi sollecita l’amministrazione comunale a un tavolo di confronto per salvare la struttura ... Secondo msn.com

Nuoto: Fede Accademy e Livigno insieme per formare atleti futuro - È un gradito ritorno quello che ha animato gli spazi AQ1816, il magnifico Centro di Preparazione Olimpica di Livigno all'interno di Aquagranda. ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Futuro Centro Nuoto 232