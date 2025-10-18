Il futuro del Centro Nuoto è incerto parlano i gestori | Grazie a tutti per la vicinanza

Riceviamo e pubblichiamo:"In un periodo di grande difficoltà per la nostra società, in cui il futuro è tutt'altro che certo, ci troviamo ogni giorno davanti a un fatto che ci commuove e ci dà forza: la vostra vicinanza. Sì, proprio voi utenti, che.

La crisi del centro nuoto: "Allarme per i dipendenti" - Copparo, scende in campo la Cgil dopo l’annuncio della imminente chiusura. Riporta msn.com

Centro Nuoto, un tavolo di confronto. Uisp: "Valutiamo assieme soluzioni" - La presidente provinciale Uisp Eleonora Banzi sollecita l’amministrazione comunale a un tavolo di confronto per salvare la struttura ... Secondo msn.com

