Il funerale dell’operaio sepolto | Nessuno può toglierci il dono che Francesco è stato per ognuno per noi

Monte San Giusto, 18 ottobre 2025 – L’abbraccio di un’intera comunità pe r il 48enne Francesco Broda, l’operaio sepolto dai detriti mentre stava lavorando su un escavatore. Questa mattina, nella chiesa di Villa San Filippo – la frazione di Monte San Giusto in cui abitava da sempre – si è stretta intorno al padre Desiderio, alla mamma Adriana e al fratello Simone. Tantissime persone. Segno, come ha detto don Marco Mangioni durante l’omelia, dell’amicizia che Francesco aveva saputo donare e ricevere. Sulla bara, una maglietta nera con la scritta “Francesco nel cuore” (Broda stampava spesso magliette) e un piccolo escavatore giocattolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

