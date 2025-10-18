Il fratello di Bellingham la combina grossa! Guarda che gol regala al Bayern Monaco

Il “Klassiker” tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund si conclude sul 2-1. A rompere l’equilibrio è Harry Kane al 22’, che insacca di testa su calcio d’angolo battuto da Kimmich. Il Bayern sfiora più volte il raddoppio con Olise e Luis Díaz, ma il Dortmund resta in partita e prova a pungere in ripartenza. Al 79’ arriva però il secondo gol bavarese: Olise trova la rete approfittando di un errore di Jobe Bellingham, che rinvia maldestramente sul corpo del francese dentro l’area piccola. I gialloneri reagiscono e accorciano le distanze cinque minuti più tardi con Julian Brandt, ma non basta per evitare la sconfitta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

