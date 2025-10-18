Il fiore che nasce dal fango dell' alluvione | l' artista messicana realizza un murale a Faenza
In questi giorni l'artista messicana Kathrina Rupit sta realizzando un murale a Faenza. Si tratta di un progetto di arte urbana diffusa promosso dal Distretto A Aps, nato per trasformare le ferite dell’alluvione in segni di rinascita. L’idea prende forma a Faenza, città profondamente colpita. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
