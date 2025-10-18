Il fiore che nasce dal fango dell' alluvione | l' artista messicana realizza un murale a Faenza

Ravennatoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In questi giorni l'artista messicana Kathrina Rupit sta realizzando un murale a Faenza. Si tratta di un progetto di arte urbana diffusa promosso dal Distretto A Aps, nato per trasformare le ferite dell’alluvione in segni di rinascita. L’idea prende forma a Faenza, città profondamente colpita. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Acqua, fango, neve. La natura si ribella. «Notti di terrore». Dalle valanghe che seppellirono Bolognola all'alluvione di Senigallia - Stentavamo a credere alle notizie che arrivavano da Barbara in quella maledetta sera del 15 settembre 2022. Come scrive corriereadriatico.it

Alluvione lampo in Val Passiria, fiume di fango esonda e spazza via un ponte a San Martino – Video - Forti temporali con oltre cento millimetri di pioggia si sono abbattuti in serata sulla Val Passiria. Si legge su ilfattoquotidiano.it

Si spala fango in Val Bormida, mentre inizia la conta dei danni - A Cairo Montenotte al rumore delle idrovore si è passati a quello delle ruspe. Da rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Fiore Nasce Fango Alluvione