Il festival della traduzione | La parola che costruisce da Tobagi a Govoni
Occhi puntati sull’Auditorium San Giacomo di Forlì per il ritorno del Festival della Traduzione ‘ Con altre parole ’. La manifestazione andrà in scena giovedì 23 e venerdì 24 con una nuova edizione dal titolo ‘R(i)esistenza’. Due giorni di dibattiti e incontri sul tema della traduzione come lavoro che dà nuova esistenza ai testi e combatte l’avvilimento del linguaggio. L’iniziativa nasce nel 2021 da un progetto del Dipartimento di Interpretazione e Traduzione (Dit) dell’ Università di Bologna, con il supporto del Comune di Forlì, del Campus e della Fondazione Cassa dei Risparmi. "È un evento di grande rilevanza, – afferma il vicesindaco Vincenzo Bongiorrno –, poiché educa a un utilizzo responsabile della parola, con finalità costruttive e non distruttive". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
