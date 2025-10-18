Il dottor Santo Rullo | La Figc ci fa vestire la maglia della Nazionale Adesso i malati psichiatrici hanno una motivazione in più per giocare Crazy for Football quando lo sport diventa una terapia

di Massimo Selleri "Crazy for Football" è un progetto e un movimento sociale ideato dallo psichiatra Santo Rullo per promuovere l’inclusione e combattere i pregiudizi associati alle malattie mentali attraverso il calcio. Nata attorno alla metà degli anni ’90 l’iniziativa si è sparsa a macchia d’olio fino a diventare anche il soggetto prima di un documentario e poi di un vero e proprio film che tra gli interpreti ha anche Sergio Castellitto. "Le prime esperienze che legano i pazienti psichiatrici al gioco del calcio risalgono al 1994 - spiega il dottor Rullo -. L’attività rispondeva a due principali esigenze: la prima riguardava il tempo libero, una dimensione che spesso è preclusa alle persone con difficoltà psichiatriche, mentre la seconda era più prettamente medica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

