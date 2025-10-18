Il dottor Domenico Praticò nominato socio onorario del Rotary Club di Melito Porto Salvo
di Pino Cinquegrana * Un pomeriggio dedicato alla divulgazione medico-scientifica si è trasformato in un momento di riconoscimento e gratitudine per il dottor Domenico Praticò, protagonista di un incontro promosso dai Rotary Club reggini presso l’ Università Mediterranea di Reggio Calabria. Durante l’evento, il dottor Praticò ha ricevuto la nomina a socio onorario del Rotary Club di Melito Porto Salvo, oltre a una targa commemorativa consegnata congiuntamente dai presidenti dei club presenti, in segno di stima e apprezzamento per il suo contributo alla ricerca e alla divulgazione scientifica. «È stato un grande onore partecipare come protagonista di un pomeriggio stimolante per la divulgazione medico-scientifica — ha dichiarato Praticò —. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
Argomenti simili trattati di recente
Le priorità del nuovo direttore sanitario Domenico Montemurro Primo giorno di lavoro per il nuovo direttore sanitario del Santa Maria, dottor Domenico Montemurro, nominato dal direttore generale Andrea Casciari per il triennio 2025-2028. Nel corso della s - facebook.com Vai su Facebook