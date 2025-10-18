Il dottor Domenico Praticò nominato socio onorario del Rotary Club di Melito Porto Salvo

di Pino Cinquegrana * Un pomeriggio dedicato alla divulgazione medico-scientifica si è trasformato in un momento di riconoscimento e gratitudine per il dottor Domenico Praticò, protagonista di un incontro promosso dai Rotary Club reggini presso l’ Università Mediterranea di Reggio Calabria. Durante l’evento, il dottor Praticò ha ricevuto la nomina a socio onorario del Rotary Club di Melito Porto Salvo, oltre a una targa commemorativa consegnata congiuntamente dai presidenti dei club presenti, in segno di stima e apprezzamento per il suo contributo alla ricerca e alla divulgazione scientifica. «È stato un grande onore partecipare come protagonista di un pomeriggio stimolante per la divulgazione medico-scientifica — ha dichiarato Praticò —. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

