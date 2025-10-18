In campagna elettorale. lo scorso 3 settembre, aveva parlato di “ toni da osteria ” accusando i Giovani Democratici di Viterbo di insultare “in modo violento ed estremista il ministro degli Esteri Tajani ” (avevano scritto “Tajani ci fai schifo” su un manifesto), mentre il Partito democratico in Calabria era stato tacciato di utilizzare “parole offensive e denigranti nei confronti del presidente Occhiuto”. I dem avevano scritto in una nota: “Noi crediamo che Roberto Occhiuto possa vincere l’Oscar nel ruolo di Pinocchio “. Un mese fa, invece, le frasi pronunciate dal deputato e coordinatore calabrese di Forza Italia Francesco Cannizzaro erano in linea con il refrain del centrodestra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il dopo-Kirk è già finito. Tajani invitò alla moderazione, il “moderato” deputato di Forza Italia al comizio grida: “Ilaria Salis andrebbe presa a calci nel c…”