il diritto come nuova frontiera della competizione globale scrive massolo

Nel mondo contemporaneo spesso ciò che conta davvero è ciò che non si vede. Le linee di forza lungo le quali si muovono, quasi come placche tettoniche, le dinamiche che determinano gli assetti dello scenario internazionale, raramente affiorano in superficie. Esse agiscono in profondità e sono così tenui da risultare impalpabili. Sono linee geo-politiche, geo-economiche ma anche, e sempre di più, «geo-giuridiche». Sono queste ultime le linee invisibili protagoniste del volume di Luca Picotti: confini normativi che attraversano gli spazi della globalizzazione delimitando gli ambiti di ciò che è o non è lecito.

