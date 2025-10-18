Il dialogo tra Italia e Ucraina passa anche per l’arte

Dopo la tappa milanese al Parlamento Europeo e alla Casa Manzoni, il progetto internazionale Promessi: Arte, Design e Moda UA–IT approda nel cuore della Lombardia, al Monastero di Santa Maria del Lavello di Calolziocorte, in provincia di Lecco. Dal 4 al 15 ottobre 2025, il complesso monastico sulle rive dell’Adda ha ospitato infatti l’incontro tra due mondi che la guerra ha separato, ma che l’arte continua a unire. L’iniziativa è promossa dall’associazione VITAWORLD ETS in collaborazione con la Fondazione Terre des Hommes Italia, la Fondazione d’Arte Contemporanea Giorgio Grasso e un’ampia rete di istituzioni culturali ucraine e italiane. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Il dialogo tra Italia e Ucraina passa anche per l’arte

Altre letture consigliate

SIcomunicazione. . Cirielli, 'Italia ha lavorato a pace mantenendo aperto dialogo' Dopo una prima giornata di lavori a porte chiuse, si è aperta oggi ufficialmente l'undicesima edizione dei Dialoghi Mediterranei, l'iniziativa annuale organizzata dalla Farnesina in - facebook.com Vai su Facebook

MEDIO ORIENTE, SENATORE ROSA (FRATELLI D’ITALIA): DIALOGO E COOPERAZIONE AL CENTRO DEL PROCESSO DI PACE - X Vai su X

L’accordo di pace di Trump in Ucraina va scritto insieme a Merkel, Italia, Turchia e Cina - Nella road map verso la pace duratura devono cadere molti tabù concernenti le terre conquistate o le terre da riconquistare, tracciando un corridoio ... huffingtonpost.it scrive

UCRAINA/ “Art. 5, volonterosi, sminatori, l’Italia non alimenti il dialogo tra sordi” - E la guerra è sempre più dura Stabilire le condizioni di sicurezza per ... Secondo ilsussidiario.net

Ucraina, vertice in Alaska domani alle 21.30 italiane. Putin: “La pace passa da un accordo sulle armi strategiche” - Il Regno Unito e l’Ucraina hanno voluto dare oggi “un potente segno di unità e di forte determinazione a ottenere una pace giusta e duratura” alla vigilia del vertice di domani in Alaska fra il ... Segnala ilfattoquotidiano.it