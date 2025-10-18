Il destino della Provincia nelle mani del prefetto | tutti a chiedersi come si sbroglia la matassa
La considerano una vittoria di Pirro gli oppositori di Giuseppe Nobiletti, che ormai risiedono stabilmente e indifferentemente sia nel centrodestra che nel centrosinistra. La sentenza del Tar Puglia, che ha accolto il ricorso della Provincia di Foggia che contestava il diniego della Prefettura. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Altre letture consigliate
Animali abbandonati per sfuggire alle indagini! Questo è stato il destino di 4 cani e 5 gatti lasciati soli in un campo nomadi a Lonato, in provincia di Brescia. La nostra sede locale è venuta a conoscenza di questa situazione grazie alla segnalazione di una per - facebook.com Vai su Facebook
Bari, riunione in prefettura sul destino del Comune dopo il blitz Codice Interno: la decisione nelle mani di Piantedosi - Nella Prefettura di Bari si è tenuta la riunione del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, programmata nell'ambito del procedimento sull'eventuale scioglimento del consiglio comunale ... Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it