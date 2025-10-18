Il delirio di Schlein su Meloni | A rischio la democrazia E intanto cresce il fronte anti-Elly

E alla fine il “colpo di Stato” è arrivato proprio durante il cambio di stagione. Lo certifica Elly Schlein da Amsterdam durante i lavori del Pse: “In Italia sono in pericolo la democrazia e la liberta' di stampa”. La segretaria del Pd espone prove “inoppugnabili”: “Giorgia Meloni ha detto che l'opposizione e' peggiore dei terroristi. Al giornalista Ranucci hanno messo una bomba sotto casa". Insomma stessa matrice, lascia intendere l'inquilina del Nazareno che poi specifica: “tutto questo succede quando l'estrema destra è al governo”. Dopo qualche minuta arriva la replica della premier Giorgia Meloni, che sui social scrive: “Siamo al puro delirio. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Il delirio di Schlein su Meloni: "A rischio la democrazia". E, intanto, cresce il fronte anti-Elly...

