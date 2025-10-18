Il coraggio che manca al governo per far crescere l' economia italiana

It's the economy, stupid. C’è un tema ricorrente nella politica italiana, soprattutto a destra, che riguarda l’impatto dell’azione di governo sull’economia. Il tema viene grosso modo sviluppato così: la prudenza del governo ha reso l’Italia più affidabile e l’affidabilità ha permesso all’Italia di essere più forte. Se si considera il costo del debito pubblico, cioè quanto l’Italia paga ogni anno per ripagare il suo debito, si può dire che la questione sia reale. Se però si pensa a un altro contesto, quello degli effetti della stabilità sulla crescita dell’Italia, il film è diverso. E si potrebbe dire, forse, che a fronte di una stabilità come quella che ha oggi l’Italia, avere risultati così così in economia è una questione più che sospetta. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

