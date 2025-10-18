Il contributo d' accesso a Venezia sale a 15 euro? Serve a pagare le Olimpiadi
Il contributo d’accesso a Venezia, il ticket che dal 2024, in alcuni giorni e ore, alcuni visitatori giornalieri devono pagare per entrare nel centro storico, nel 2026 potrebbe salire fino a 15 euro. Lo scrive il Fatto Quotidiano citando le bozze del “decreto anticipi” che stanno circolando in. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Fondo nazionale per l’accesso alle abitazioni in locazione – “Contributo Affitti” Anno 2025 Si informano gli interessati entro il 03.11.2025, i soggetti in possesso dei requisiti possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di loc - facebook.com Vai su Facebook
Venezia: il ticket potrebbe aumentare fino a 15 euro, ma la metà servirà a finanziare le Olimpiadi Milano-Cortina - Il contributo d’accesso a Venezia, il ticket che dal 2024, in alcuni giorni e ore, i visitatori giornalieri devono pagare per entrare nel centro storico ... Da ilfattoquotidiano.it
Venezia, contributo per l’accesso anche nel 2026 in 60 giornate - Approvati gli indirizzi per l’applicazione del contributo di accesso a Venezia nel 2026. Lo riporta dire.it
A Venezia 60 giornate di contributo d'accesso nel 2026 - La giunta comunale di Venezia, su proposta dell'assessore al Bilancio Michele Zuin e dell'assessore al Turismo Simone Venturini, ha approvato gli indirizzi per ... Lo riporta notizie.tiscali.it