Il contributo d' accesso a Venezia sale a 15 euro? Serve a pagare le Olimpiadi
Il contributo d’accesso a Venezia, il ticket che dal 2024, in alcuni giorni e ore, alcuni visitatori giornalieri devono pagare per entrare nel centro storico, nel 2026 potrebbe salire fino a 15 euro. Lo scrive il Fatto Quotidiano citando le bozze del “decreto anticipi” che stanno circolando in. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
