Il consulente della difesa Palmegiani | L’ultimo giorno di Sempio nella casa dei Poggi? Credo la sera del 4 agosto
Garlasco (Pavia)- "Dopo la mia nomina c'è stato subito un attacco mediatico allucinante, prendendo miei video, sintetizzando - anzi tagliando nel punto giusto - per una frase che ho detto: 'il dna uscirà di Sempio'. Ma poi vedremo quello che dirà Denise Albani, perché ovviamente lei è la genetista incaricata. Il problema non è l'attribuzione del dna, ma da dove derivi quel dna. Fino ad adesso si stanno facendo tante e tante chiacchiere su questo punto, ma abbiamo una statistica che farà l'Albani egregiamente, perché è una persona di altissima qualità. Alla fine dovremo capire noi - ma potrebbe anche dirlo lei - quanto è attendibile un'ipotesi di inquinamento di quella traccia ". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
