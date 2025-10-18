Il conduttore Antonio Manganiello fa tardi per la diretta… il programma lo conducono gli ascoltatori

Il conduttore fa tardi per colpa del traffico. il programma radiofonico che conduce su Radio Kiss Kiss Napoli deve partire alle sette in punto e lui è ancora bloccato tra asse mediano e tangenziale. Che fare? Il conduttore è Antonio Manganiello, poliedrico artista e padrone di casa del. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

