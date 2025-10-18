Il Comune paga 47mila euro di Tari al Comune

Può sembrare un paradosso burocratico, ma non lo è: anche il Comune paga la Tari. E la paga. a se stesso. Per il 2025 palazzo dei Priori dovrà versare 47mila 631 euro come “quota della tassa sui rifiuti relativa agli uffici comunali”. Insomma, anche l'ente che organizza e gestisce il servizio di. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Approfondisci con queste news

La Regione respinge la richiesta del Comune per la sosta a pagamento nell’area sterrata ?CONTENUTO PREMIUM - facebook.com Vai su Facebook

A #ReggioEmilia il Comune paga le spese per 'trascrivere' i libri di #scuola per un bimbo cieco. - X Vai su X

C’è un comune in Italia che ti paga 100mila euro per vivere in un borgo, ecco come funziona e come iscriversi - Questa provincia italiana, il cui comune ti paga fino a 100mila euro per trasferirti nei borghi a rischio spopolamento ... Riporta fanpage.it

Una vicenda lunga 26 anni. Il Comune paga 459mila euro per rimborsi all’ex Equitalia - In commissione Bilancio lo stanziamento della somma dovuta per le procedure di riscossione. Secondo msn.com

Ex Palasharp, islamici in debito devono al Comune oltre 46mila euro - È una concessione "temporanea" che, di proroga in proroga, è iniziata quand'era ancora sindaco Giuliano Pisapia e prosegue ininterrotta da tredici anni. Riporta ilgiornale.it